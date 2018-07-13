” التخصصات الصحية ” تكشف عن عدد العاملين الأجانب في القطاع الصحي والحكومي

عادل الحربي (صدى):

كشفت الهيئة العامة للتخصصات الصحية عن نسبة الممارسين الصحيين والعاملين الأجانب في القطاع الصحي الحكومي.

وأبانت الهيئة أنهم شكلوا بنهاية العام الماضي 2017 نحو 41% من إجمالي العاملين البالغ عددهم 300699 بين طبيب وممرض وصيدلي وعاملين في الفئات الصحية المساندة؛ حيث يقدر عدد الأجانب 126005 أجانب مقابل 174694 سعوديًا.

أما عن عدد الأطباء البشريين العاملين في القطاع، ذكرت الهيئة أن عددهم بلغ 58955، شكل الأجانب منهم 63.41% بعدد 37386 مقابل 21569 طبيبًا سعوديًا، فيما بلغ عدد أطباء الأسنان الأجانب 965 مشكلين ما نسبته 18.27% من العدد الكلي البالغ 5279.

ووفقًا للإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة، فإن عدد الصيادلة بلغ عددهم في القطاع 6157، وصل عدد الأجانب بينهم 1010 بما نسبته 16.4%، بينما بلغ عدد الممرضين 139798 شكل الأجانب بينهم 53.22% بواقع 74402 ممرض وممرضة.