بعد مماطلته.. الإطاحة برجل أعمال صدر ضده 12 أمرا من المحاكم

عادل الحربي (صدى):

أطاحت الأجهزة الأمنية برجل أعمال عضو مجلس إدارة لشركة مساهمة، عقب انتهائه من اجتماع لإحدى الجمعيات العمومية الكبرى.

وتجاوب رجل الأعمال مع الموقف وسلم هويته للجهات الأمنية دون أي اعتراض، بحسب وسائل محلية.

ويشغل المقبوض عليه عدة مناصب منها عضوية مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لإحدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

وأصدرت محكمة التنفيذ أمرا بالقبض عليه إثر صدور أحكام نهائية ضده في مطالبات حقوقية، حيث صدر ضده 12 أمرا من المحاكم ما بين استدعاء وقبض، لكنه ظل يماطل ويتهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة ومنها أحكام مالية تزيد على 20 مليون ريال.