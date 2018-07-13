بالفيديو.. جزائري يُحيي جدل ” العنصرية ” ويصفع طفلا إفريقيا مهاجرا بقسوة

الجزائر(صدى):

أثار مقطع فيديو متداول، لجزائري يضرب ويهين طفل إفريقي مهاجر، الجدل حول التمييز العنصري ضد المهاجرين الأفارقة بالجزائر.

ووثق المقطع لحظة صفع طفل إفريقي مهاجر من دول الساحل والصحراء أمام الملأ، أثناء تسوله بمحطة حافلات ومعاملته معاملة قاسية من طرف الحاضرين.

واستنكر عدد كبير من الجزائريين، السلوك العنصري الذي يمارسه البعض ضد المهاجرين الأفارقة وتصاعد المشاعر المعادية تجاههم، منذ إطلاق حملات تدعو إلى طردهم من البلاد.

ودعا الجزائريون إلى ضرورة مناهضة هذه الممارسات المسيئة لشعب ينتمي بدوره إلى القارة الإفريقية.