وافي: المطور العقاري ملزم بمدة لاتقل عن 10 سنوات ضمان للأعمال الإنشائية

حمود العنزي (صدى):

أوضح مدير الإدارة القانونية في البيع والتأجير على الخارطة ” وافي ” أن القواعد تمنع المطور أو المسوق العقاري من استلام أموال من المشترين، وتلزمه بإيداع جميع دفعاتهم في حساب الضمان المخصص باسم المشروع.

وأكد أن نسبة العربون يجب ألا تتجاوز 5% من قيمة الوحدة العقارية، كما أن الدفعة الأولى يجب ألا تتجاوز 20% من قيمتها الإجمالية.

ولفت إلى ضرورة الحرص على تنظيم بيع الوحدات العقارية على الخارطة وحفظ حقوق المستهلكين، من خلال وسائل إلزام المطور بتوفير جميع خدمات المشروع العقاري.

وشدد على أن قواعد برنامج وافي اشترطت ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم.