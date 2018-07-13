بالفيديو.. شيخ مصري: ” لا تؤذوا الملائكة بالروائح الكريهة “

القاهرة(صدى):

حث الشيخ المصري الدكتور رمضان عبدالرازق، مما وصفه بـ ” إيذاء الملائكة فى البيوت والشوارع ” .

وقال عبدالرازق خلال برنامج ” لعلهم يفقهون “، : ” إزاي لا أؤذى الملائكة؟، بتطهير المنزل من الروائح الكريهة، فضلا عن الاهتمام بالملبس والنظافة الشخصية ” .

واستشهد الشيخ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه : ” إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عِنْدَ الغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ ” .