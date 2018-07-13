بعد حملة ” تويتر ” ..سعود القحطاني مهشمًا جبهة تميم: ” ذبابك الإلكتروني مات “

علي القحطاني(صدى):

حطم المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الجمعة، جبهة الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، بعدما انكشفت شعبيته الزائفة للجميع، بالتزامن مع حملة موقع ” تويتر ” لحذف الحسابات الوهمية.

وقال القحطاني في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع ” تويتر ” : ” صديقي السابق تميم ، ذبابك الالكتروني المعروف بخلايا عزمي مات مع أول جرعة من ” بف باف ” الحقيقة ” .

وتابع : ” تعبت وانا أعلمك ، واضح صعب تتعلم، لازم أطلع مثل جواز عزمي علشان تصدقني ” .

ونشر القحطاني صورة توضح عدد متابعيه على تويتر التي لم تتغير ولم تقل على عكس ماحدث مع عدد متابعي تميم الحقيقيون وهم 231 ألف متابع فقط، إذ تبين بأنه اشترى ما يقارب 2 مليون متابع وهمي.

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