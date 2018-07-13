حساب المواطن يوضح إمكانية إلغاء السجل التجاري للدعم عن المستفيد

عادل الحربي (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، أن السجل التجاري لا يلغي الدعم المستحق للمستفيد أو أفراد العائلة، وذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين.

وكان السؤال مفاده : ” زوجي عنده سجل تجاري وكان يستلم له وللعائلة طبعًا فما أدري لو كشف إنه عنده سجل هل يحرم منه وهل أفراد العائلة يستلمون ولا كلنا ما نستلم حساب المواطن ؟ ” .

ورد حساب المواطن قائلا: ” في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل ” نشاط تجاري ” ومصدر الدخل ” سجل تجاري” ، وإذا كان بدون عوائد فيتم اختيار الدخل، حتى لا يؤثر على أهليته واستحقاقه ” .