حساب المواطن يوضح إمكانية إلغاء السجل التجاري للدعم عن المستفيد
أوضح برنامج حساب المواطن، أن السجل التجاري لا يلغي الدعم المستحق للمستفيد أو أفراد العائلة، وذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين.
وكان السؤال مفاده : ” زوجي عنده سجل تجاري وكان يستلم له وللعائلة طبعًا فما أدري لو كشف إنه عنده سجل هل يحرم منه وهل أفراد العائلة يستلمون ولا كلنا ما نستلم حساب المواطن ؟ ” .
ورد حساب المواطن قائلا: ” في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل ” نشاط تجاري ” ومصدر الدخل ” سجل تجاري” ، وإذا كان بدون عوائد فيتم اختيار الدخل، حتى لا يؤثر على أهليته واستحقاقه ” .
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