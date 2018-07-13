بالفيديو.. فضائح قطر عرض مستمر.. الحمدين يتكفل بمصاريف ضباط إسرائيليين

طلال الضوي(صدى):

في سقطة جديدة من سقطات تنظيم الحمدين، فضح تقرير القناة العاشرة الإسرائيلية النظام القطري الذي دفع أموالا طائلة؛ للتقرب للوبي اليهودي في أمريكا.

وكشف التقرير تكفُل نظام قطر، بمصاريف نخبة كبار الضباط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليحاضرون عن إسرائيل خارج البلاد، وهو ما يعد أمر كارثي، يعكس النفاق القطري الذي يطلق الشعارات هنا وهناك عن القضية الفلسطينية ويزايد على دور الأشقاء العرب.

وفي السياق ذاته كشف الإعلامي الإسرائيلي ” باراك رافيد ” عن تلقي منظمة يهودية أمريكية تعمل لصالح الدعاية الإسرائيلية في خارج البلاد منحة من الحكومة القطرية عبر رجل أعمال يهودي يعمل لدفع مصالح الدوحة في الولايات المتحدة.

لم يعد مشهد دعم الاحتلال الإسرائيلي من قبل تنظيم الحمدين أمر جديد، بل أصبح الآن يحدث دون خجل، رغبةَ منهم في استمالة الكونجرس والحصول على دعم من الجميع وإن كان من بينهم أعداء للوطن العربي.