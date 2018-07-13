رفع علم المملكة في جامعة ” هارتفورد ” أسبوع كامل تقديرًا لبطولة الطالبين المبتعثين

واشنطن(صدى):

رفعت جامعة هارتفورد العلم ‫السعودي في ساحتها، لمدة أسبوع ،تقديرا لبطولة المبتعثين الشهيدين ذيب اليامي، وجاسر اليامي، وتكريماً لما قاما به من عمل إنساني نبيل‫.

وقالت الجامعة: ” تكريماً لحياة طالبنا ذيب اليامي، وابن عمه جاسر اليامي، ترفع الجامعة علم السعودية هذا الأسبوع ” .

وأضافت: ” يرجى التفكير في موقف ذيب وجاسر للحظة والتمسك بذكرى شجاعتهما.. نحن محظوظون وفخورون بتجربتهما كطلاب في مؤسستنا ” .

يذكر أن الطالبين استشهدا جراء محاولة إنقاذهما لطفلين شمن الغرق، في ولاية ماساشوستس الأمريكية.