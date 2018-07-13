رفع علم المملكة في جامعة ” هارتفورد ” أسبوع كامل تقديرًا لبطولة الطالبين المبتعثين
رفعت جامعة هارتفورد العلم السعودي في ساحتها، لمدة أسبوع ،تقديرا لبطولة المبتعثين الشهيدين ذيب اليامي، وجاسر اليامي، وتكريماً لما قاما به من عمل إنساني نبيل.
وقالت الجامعة: ” تكريماً لحياة طالبنا ذيب اليامي، وابن عمه جاسر اليامي، ترفع الجامعة علم السعودية هذا الأسبوع ” .
وأضافت: ” يرجى التفكير في موقف ذيب وجاسر للحظة والتمسك بذكرى شجاعتهما.. نحن محظوظون وفخورون بتجربتهما كطلاب في مؤسستنا ” .
يذكر أن الطالبين استشهدا جراء محاولة إنقاذهما لطفلين شمن الغرق، في ولاية ماساشوستس الأمريكية.
اترك تعليقاً