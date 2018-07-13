ميسي ورونالدو يتسببان في طلاق امرأة بعد زواج 14 عامًا
في واقعة لاتحسد عليها امرأة روسية، طلقها زوجها بعد زواج 14 عامًا ، لانتقادها لأداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم.
الزوجين ” أرسن ” 40 عاما، و ” ولوديميلا ” 37 عاما، بدأت قصة حبهما عندما التقيا في حانة رياضية في روسيا خلال بطولة كأس العالم 2002.
ويشجع الزوج نادي برشلونة الإسباني، بينما تشجع الزوجة نادي ريال مدريد، ولم تعلم الزوجة أن حبها لرونالدو سيكون سببا في طلاقها.
وبحسب ” الديلي ميل ” البريطانية ، اعتاد الزوجان على المزح حول ميسي ورونالدو دائمًا ، لكن كأس العالم هذه المرة كان بمثابة ” القشة الأخيرة ” .
ويقول الزوج : ” إن ظهور الأرجنتين المخيب للآمال خلال كأس العالم هذا العام، أعطى مساحة كبيرة لزوجتي لانتقاد ميسي ” .
الجدير بالذكر أن المنتخبين الأرجنتيني والبرتغالي ودعا مونديال روسيا 2018 مبكرًا ،في واقعة خيبت آمال مشجعيهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30794 ] نشر منذ 1 ساعة
احتفل رجل وزوجته بمرور 25 عاما دون خصام،
فسأله أحد الصحفيين :
كيف لمدة 25 سنة لم يحدث بينكما أية خلافات..؟
هذه سابقة عجيبة..! ايمكن أن تكلمنا عنها لو سمحت..؟
الزوج :
في اليوم الأول من شهر العسل طلعنا مع بعض واخذنا حصانا من المزرعة وقررنا ان نجرب ركوبه..
ركبت زوجتي الحصان ، وحاولت ان تسير به ،
لكن الحصان أسقط زوجتي المسكينة على الأرض..
قامت زوجتي ومسحت على رأس الحصان وقالت له: هذه المرة الأولى..!
وفي المحاولة الثانية اسقطها ايضا و مسحت على رأسه وقالت هذه المره الثانية
وفي المحاولة الثالثة اسقطها
فقامت زوجتي بكل هدوء وفتحت شنطتها،
واخرجت مسدسا، وأطلقت النار على راس الحصان وقتلته..!
صرخت فيها : ماذا فعلت يا مجنونة يا مريضة..؟؟
لماذا قتلت الحصان..؟؟؟
اقتربت زوجتي مني ومسحت على راسي بكل هدوء،
و قالت لي: هذه المرة الأولى.!
ومن يومها ونحن نعيش في محبة وسلام وسعادة،
لدرجة اننا لم نصل إلى المرة الثانية !!
😃😃😃😃😃😃😃
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9478 ] نشر منذ 39 دقيقة
خبل انت وزوجتك☺😁مادرو عنكم ميسي ورونالدو😁