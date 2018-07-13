ميسي ورونالدو يتسببان في طلاق امرأة بعد زواج 14 عامًا

ترجمة : سامية سعيد(صدى):

في واقعة لاتحسد عليها امرأة روسية، طلقها زوجها بعد زواج 14 عامًا ، لانتقادها لأداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم.

الزوجين ” أرسن ” 40 عاما، و ” ولوديميلا ” 37 عاما، بدأت قصة حبهما عندما التقيا في حانة رياضية في روسيا خلال بطولة كأس العالم 2002.

ويشجع الزوج نادي برشلونة الإسباني، بينما تشجع الزوجة نادي ريال مدريد، ولم تعلم الزوجة أن حبها لرونالدو سيكون سببا في طلاقها.

وبحسب ” الديلي ميل ” البريطانية ، اعتاد الزوجان على المزح حول ميسي ورونالدو دائمًا ، لكن كأس العالم هذه المرة كان بمثابة ” القشة الأخيرة ” .

ويقول الزوج : ” إن ظهور الأرجنتين المخيب للآمال خلال كأس العالم هذا العام، أعطى مساحة كبيرة لزوجتي لانتقاد ميسي ” .

الجدير بالذكر أن المنتخبين الأرجنتيني والبرتغالي ودعا مونديال روسيا 2018 مبكرًا ،في واقعة خيبت آمال مشجعيهم.