زلاتكو: المنتخبات التي اعتمدت على الأسماء الكبيرة تجدها الآن على الشواطئ

نواف السالم(صدى):

بعدما تأهل المنتخب الكرواتي لنهائي مونديال روسيا على حساب انجلترا، أحد أكبر المنتخبات في العالم، انتقد مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش، المنتخبات التي اعتمدت على نجومها من اللاعبين وأسمائهم فقط.

وقال زلاتكو : ” بالنسبة لي، ميسي أفضل لاعب في العالم ونيمار قريب جدًا لكن في هذه البطولة، المنتخبات التي اعتمدت بشكل أساسي على النجوم والأسماء الكبيرة تجدها الآن على الشواطئ ” .

ومن المقرر أن تواجه كرواتيا المنتخب الفرنسي، في نهائي مونديال روسيا 2018، بينما تواجه انجلترا منتجب بلجيكا للمنافسة على المركز الثالث والرابع.