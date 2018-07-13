‏الحصيني يشكك في دقة وصحة درجات الحرارة

حمود العنزي (صدى):

أعرب خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني ، عن تشكيكه في دقة وصحة درجات الحرارة التي يتم تسجيلها بجهاز قياس الحرارة تحت أشعة الشمس، وكذلك التي تظهر في السيارات.

وأكد الحصيني أن درجات الحرارة مازالت في حدودها الطبيعية ولم تشهد حتى الآن تسجيل درجات حرارة قياسية على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن معدلات الحرارة سوف تنخفض وتعتدل الأجواء مع عيد الأضحى المقبل بإذن الله.