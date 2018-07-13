الأمن السيبراني يعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر حدث ” هاكاثون ” في الشرق الأوسط

علي القحطاني (صدى):

أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز عن فتح باب التسجيل في ” هاكاثون الحج ” .

ويهدف الحدث إلى استقطاب العقول الرائدة في مجال البرمجة لابتكار الحلول التقنية المساهمة في إثراء وتحسين تجربة الحجيج.

وتأتي تلك المبادرة في إطار التزام المملكة بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية.