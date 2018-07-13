بعد رحيل زيدان والدون.. خاميس رودريغيز يفكر بجديه في العودة للريال

طلال الغامدي(صدى):

كشف لاعب كولومبيا وبايرن ميونخ خاميس رودريغيز عن رغبته في العودة من جديد إلى الريال.

وقالت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية إن اللاعب الكولمبي أبدى بالفعل رغبته في العودة بالتزامن مع رحيل الدون، وعلى الرغم من رغبة البايرن في شراؤه.

ويرغب البافاري في الاستفادة من خيار الشراء عند انتهاء الإعارة، ولكن عندما تم الكشف عن هذه الرغبة كان الموقف مختلفًا بوجود زين الدين زيدان.

ويبدو أن لوبتيغي المدير الفني الجديد لريال مدريد يرى إمكانية عودة رودريغيز للقلعة البيضاء؛ حيث أنه قبل رحيله وقّع عقدًا مع الملكي ينتهي في 30 يونيو2021؛ أي بعد عامين من نهاية إعارته لبايرن ميونخ.

يجدر الإشارة إلى أن اللاعب الكولومبي لم يكن يشعر بالتوافق مع الفرنسي زين الدين زيدان حيث كان يرى المدير الفني الفرنسي أن رودريغيز لا يعمل بجدية كافية.

و انتقل اللاعب تدريجيا من التشكيلة الأساسية للريال ، للبدلاء، ثم إلى الجلوس في المدرجات.