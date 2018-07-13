عمل الجوف: استدعاء المسئولين بواقعة إلتقاء وافد مع متقدمات المتلقي التوظيفي

علي العنزي (صدى):

يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف، اليوم الخميس، التحقيقات مع شركة ظهر أحد موظفيها مع عدد من المتقدمات في ملتقى التوظيف الذي عُقد قبل أيام بمدينة سكاكا.

وأوضحت ” الوزارة “، أنه بناءً على ما تم تداوله من وجود مقيم من منسوبي إحدى الشركات في أحد ملتقيات التوظيف بمنطقة الجوف، ومشاركته في عقد اللقاءات الوظيفية للمتقدمات ” وهو الأمر المخالف نظرًا لممارسة المقيم لوظائف الموارد البشرية في القطاع الخاص “، فقد تم على الفور استدعاء الشركة ومسؤوليها للتحقيق معهم.

وأضافت ” الوزارة “، أنه تمت مخاطبة ” طاقات ” للوقوف أكثر ومعرفة مسببات ذلك، وعمل الإجراءات اللازمة حيال الموضوع.

وأكدت ” الوزارة “، على أنها لن تتهاون في تطبيق النظام وفرض العقوبات في حق أي تجاوز أو مخالفة لنظام العمل.