عمل الجوف: استدعاء المسئولين بواقعة إلتقاء وافد مع متقدمات المتلقي التوظيفي
يواصل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف، اليوم الخميس، التحقيقات مع شركة ظهر أحد موظفيها مع عدد من المتقدمات في ملتقى التوظيف الذي عُقد قبل أيام بمدينة سكاكا.
وأوضحت ” الوزارة “، أنه بناءً على ما تم تداوله من وجود مقيم من منسوبي إحدى الشركات في أحد ملتقيات التوظيف بمنطقة الجوف، ومشاركته في عقد اللقاءات الوظيفية للمتقدمات ” وهو الأمر المخالف نظرًا لممارسة المقيم لوظائف الموارد البشرية في القطاع الخاص “، فقد تم على الفور استدعاء الشركة ومسؤوليها للتحقيق معهم.
وأضافت ” الوزارة “، أنه تمت مخاطبة ” طاقات ” للوقوف أكثر ومعرفة مسببات ذلك، وعمل الإجراءات اللازمة حيال الموضوع.
وأكدت ” الوزارة “، على أنها لن تتهاون في تطبيق النظام وفرض العقوبات في حق أي تجاوز أو مخالفة لنظام العمل.
تركي[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 27 دقيقة
خطوة جيدة