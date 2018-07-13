محترف الشباب الروماني بودسكو بالزي السعودي و ” السبحة “

نواف السالم(صدى):

نشر نادي الشباب، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” صور للمحترف الروماني بودسكو وهو يرتدي الزي السعودي وبيده سبحة.

وأثارت الصور تفاعل الجماهير الشبابية التي أعجبت بارتداءالمحترف المنضم حديثًا للشباب لزي المملكة.

وكان الشباب أعلن في وقت سابق عن تعاقده رسميًا، مع المحترف الروماني بودسكو لمدة ثلاثة مواسم، وذلك بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي