أنور قرقاش : من الإمارات نقول بصوت عال نحن نعول على الرياض

ابوظبي(صدى):

أكد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، اليوم الخميس، على ارتباط مستقبل المملكة بالإمارات وجميع الدول.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : عشاء ولقاء مطوّل في دار الحيّي مع صديق سعودي رجل أعمال، نقل في حديثه تفاؤل لا حدود له بمستقبل وطنه، جيل راسخ وآخر صاعد يرى في رؤية الأمير محمد بن سلمان وإرادته بشائر الإزدهار والتمكين والنهضة.

وأضاف: ومن الإمارات نقولها بصوت عال، الرياض القوية الواثقة في خطاها والمتفائلة بقدرتها ومستقبلها هي التي نعوِّل عليها، فأمننا وإستقرارنا ونهضتنا يرتبط عضويا بنجاح السعودية، عميد الأسرة وكبيرها. متفائلون ونتطلع إلى الأمام بكل ثقة.