بالفيديو والصور.. انفجار بمحيط مطار القاهرة

القاهرة(صدى):

ترددت أنباء، اليوم الخميس عن دوي انفجار قرب مطار القاهرة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الانفجار وقع في أحد خزانات الوقود في المطار، مما أسفر عن توقف حركة الطيران.

ولم يتم الاعلان عن تفاصيل من جهات رسمية حتى الأن وسنوافيكم بالتفاصيل.

تحديث :

أكد شهود عيان أن الانفجار لم يقع داخل حرم المطار بل في خزاني وقود تابعين لشركة خاصة للبتروكيماويات.

وقال مصدر أمني إن السلطات المصرية تفتح تحقيقا في أسباب الانفجار، موضحًا أن تعليق حركة الملاحة الجوية إجراء احترازي لحين انتهاء التحقيقات.

تحديث 2 :

كشف وزير الطيران المدني المصري ، يونس المصري، أن الحركة الجوية بمطار القاهرة لم تتأثر بالانفجار، مؤكدًا على أنه أن الانفجار حدث في خزانيين للوقود خارج المطار.

وأعلن الدفاع المدني سيطرته على الحريق الذي وقع بالخزانات في وقت قياسي على الفور، وحتى الأن لم يتم الكشف عن حالات إصابة أو وفاة .