صحة الرياض تنظم ورشة عمل مستجدات الملف الصحي لمرضى الرعاية المنزلية

محمد السعران(صدى):

تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالانابة د. سطام الشيحة نظمت ” صحة الرياض ” اليوم الخميس ورشة عمل المستجدات في الملف الصحي لمريض الرعاية الصحيه المنزلية .

وتهدف الورشة الى شرح محتوى جميع نماذج الملف الصحي لأقسام الرعاية الصحية المنزلية المستحدثة والمعتمدة حديثاً من الإدارة العامة للرعاية الصحية المنزلية في ” الصحة ” لتتوحد المفاهيم لمحتوى النماذج وتكتمل ملفات المرضى لما يعود بالنفع على مرضى الرعاية الصحية المنزلية ، وباكتمال ملفاتهم وسهولة الحصول ، على المعلومات الصحية ، في حالة الحاجة لذلك وتطبيقاً لمتطلبات الإعتمادية الدولية ، للمستشفيات التي تتوجه الإدارة لتحقيقها في جميع أقسام الرعاية الصحية المنزلية في ” صحة الرياض ” .

واوضح مدير ادارة الرعاية الصحية المنزلية بصحة الرياض د. فوزية الزامل أنه بلغ عدد مرضى الرعاية الصحية المنزلية حالياً تحت الخدمة ٣٣٤٩ مريض منهم ١٩٤٦ اكثر من ٦٥ سنه بنسبة ٥٩٪‏ من عدد المرضى الأجمالي وعدد مرضى السكري ١٣٠٢ مريض وعدد مرضى ضغط الدم ١٣٨٢ مريض وعدد الفرق ٤٤ فرقه ، قد بلغ عدد الزيارات الشهرية ٣٨٢٢ في شهر مايو .

وأضافت أنه يوجد حالياً ٣٠ قسم رعاية صحي منزلية في ٣٠ مستشفى في منطقة الرياض وتسعى الإدارة لتطوير العمل في الأقسام ليرتقي لرضى المرضى ، ولسلامتهم والعيش بصحة وراحة في منازلهم بعيداً عن المستشفيات .