وفاة مسن متفحمًا وإصابة خادمته البنغلاديشية فى حريق بالخرمة

نايف السالم(صدى):

إندلع حريق بأحد المنازل الشعبية في حي العباسية بمحافظة الخرمة، مساء اليوم الخميس، نتج عنه تفحم مقعد يبلغ من العمر 90 عامًا وإصابة خادمة من الجنسية البنغلادشية.

توجهت فرق الدفاع المدني بمحافظة الخرمة، إلى مكان الحريق على الفور، بعد ورودها بلاغًا باندلاع حريق بداخل منزل شعبي تقدر مساحته بـ 35 مترًا، وتمكنت من إخماد الحريق الذي نتج عنه وفاة مقعد يبلغ من العمر 90 عامًا بداخل المنزل وجد متفحمًا من أثر الحريق، وإصابة خادمة من الجنسية البنغلادشية تلقت العلاج عن طريق الهلال الأحمر.

ومن جانبها باشرت فريق التحقيق موقع الحادث لمعرفة مسببات الحريق بحكم الاختصاص.