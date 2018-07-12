بعد فيديو الطفل الباكي..لعبة فورتنايت تثير رعب الأهالي
لم يمر الكثير على واقعتي انتحار طفلين بالمملكة؛ إثر لعبة الحوت الأزرق التي تسببت في انتحار العديد من الأطفال عالميًا، حتى برزت لعبة أخرى تسمى ” فورتنايت ” بالمملكة أثارت الرعب في نفوس الأطفال والأهالي.
وكانت أشارت ” صدى “،اليوم الخميس، إلى فيديو لطفل يبكي بسبب تعرضه لتهديدات من لعبة ” فورتنايت ” بالقتل ؛ وهو ما تسبب في ضجة كبيرة وقلق سيطر على الأهالي بعد حالة الرعب التي سيطرت على الطفل.
ودشن المواطنون وسم ” منع لعبه فورتنايت في السعوديه ” للمطالبة بمنع تلك اللعبة والألعاب المشابهة، حيث شهد الوسم العديد من النصائح لحماية الأطفال من الانسياق وراء مثل تلك الألعاب الخطيرة، ووضح البعض أن اللعبة لا تمثل خطورة بينما الأزمة في السماح للأطفال باللعب بها.
وقال أحد المغردين : ” ياليت والله .. لعبه مخصصه لمن اعمارهم فوق ال 18 سنه ولكن عندنا يلعبوها الاولاد اعمارهم ماتتعدى 9 سنوات !! “.
وغرد أخر : ” لعبة تعود الأطفال على العنف والمراهقين عَلى أدمانها “.
ورأى مغرد أخر أن اللعبة لا يوجد بها مشكلة خاصة أن تصنيفها ليس للأطفال، موضحًا أن الخطأ عند الأهالي، حيث غرد قائلًا :” بدل ماتطالبون بمنع اللعبة ثقفو اطفالكم وربوهم وعطوهم الرعاية … من يتاثر بمجرد لعبة راح يتأثر بأشياء اكبر وأكثر “.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30779 ] نشر منذ 32 دقيقة
أحنا عندنا مشكلة حقيقية
مشكلة أن الأب في البيت لايهش ولاينش
الولد يختار اللعبه ويطلب أمه
والأم بطبعها حنونه ماترد له طلب
ويلعب على كيفه
والأب ماله كلمة
ياجماعة أنتبهوا لعيالكم
ولاتخلون العواطف تغلبكم
علشان نفتك من هاالمسلسل الي صار شبهه
يومي🤔
فهد[ عدد التعليقات: 1390 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله ينتقم من مروجي ها الالعاب المميتة
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30779 ] نشر منذ 30 دقيقة
تم القبض على أخطر مجرم في طرق الاجرام في العصر الحديث .. هذا هو الكلب المجرم الذ
انتبهو لأولادكم من هؤلاء المجرمين ومن الجوالات ومواقع التواصل، والمشكلة الكبرى تقف عند العاطفة من الأمهات لاطفالهم مما تسبب في سحب شخصية الآباء في هذا الزمان ولا حول ولا قوة الا بالله .
فيصل[ عدد التعليقات: 916 ] نشر منذ 30 دقيقة
امنعوا اطفالكم من ها اللعب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30779 ] نشر منذ 26 دقيقة
الأخ فهد قاعد يدعي على مروجين هذي الألعاب
تدري من هم الي يروجون لها
من سمحو بدخولها لبيوتهم وتركوا أطفالهم يلعبون فيها
يعطيك العافية
أستمر باالدعاء
أتوقع أنهم يستاهلون
لكن حبذا لو تدعي وكلنا ندعي أن الله يعطيهم قلوب وبصيرة أفضل
وينشط الذاكرة عندهم علشان يتذكرون أنهم مسؤلين عن أبنائهم
وأن لهم أطفال😐