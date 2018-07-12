بعد فيديو الطفل الباكي..لعبة فورتنايت تثير رعب الأهالي

حمود العنزي(صدى):

لم يمر الكثير على واقعتي انتحار طفلين بالمملكة؛ إثر لعبة الحوت الأزرق التي تسببت في انتحار العديد من الأطفال عالميًا، حتى برزت لعبة أخرى تسمى ” فورتنايت ” بالمملكة أثارت الرعب في نفوس الأطفال والأهالي.

وكانت أشارت ” صدى “،اليوم الخميس، إلى فيديو لطفل يبكي بسبب تعرضه لتهديدات من لعبة ” فورتنايت ” بالقتل ؛ وهو ما تسبب في ضجة كبيرة وقلق سيطر على الأهالي بعد حالة الرعب التي سيطرت على الطفل.

ودشن المواطنون وسم ” منع لعبه فورتنايت في السعوديه ” للمطالبة بمنع تلك اللعبة والألعاب المشابهة، حيث شهد الوسم العديد من النصائح لحماية الأطفال من الانسياق وراء مثل تلك الألعاب الخطيرة، ووضح البعض أن اللعبة لا تمثل خطورة بينما الأزمة في السماح للأطفال باللعب بها.

وقال أحد المغردين : ” ياليت والله .. لعبه مخصصه لمن اعمارهم فوق ال 18 سنه ولكن عندنا يلعبوها الاولاد اعمارهم ماتتعدى 9 سنوات !! “.

وغرد أخر : ” لعبة تعود الأطفال على العنف والمراهقين عَلى أدمانها “.

ورأى مغرد أخر أن اللعبة لا يوجد بها مشكلة خاصة أن تصنيفها ليس للأطفال، موضحًا أن الخطأ عند الأهالي، حيث غرد قائلًا :” بدل ماتطالبون بمنع اللعبة ثقفو اطفالكم وربوهم وعطوهم الرعاية … من يتاثر بمجرد لعبة راح يتأثر بأشياء اكبر وأكثر “.

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