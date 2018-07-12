بالأسماء.. ترشيخ 4544 مواطن على الوظائف التعليمية للرجال

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، اليوم الخميس، ترشيح 4544 مواطن على الوظائف التعليمية للرجال بشكل نهائي، والتي جرى الإعلان عنها في الرابع من شهر شوال الحالي.

ودعت الوزارة المرشحين لاستكمال إجراءات المقابلة الشخصية، ومتابعة بوابة وزارة التعليم الإلكترونية وحسابات الوزارة على تويتر لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الأولوية في شغل الوظائف التعليمية لحاملي مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة وحاملي البكالوريوس غير التربوي والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية (انتظام).

وأَضاف ” يليهم حاملي مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، ويليهم حاملي البكالوريوس الحاصلين على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية “.

كما أشار ” العصيمي ” إلى أهمية المعلومات المقدمة من المرشحين، وأنه رغم مراجعة الوزارة لكافة سجلاتهم في نظام الوظيفة العامة، إلا أنه في حال اتضح لاحقًا أن أيًا من المرشحين يشغل وظيفة رسمية بالمرتبة السادسة (للتخصصات النظرية) أو أعلى أو ما يعادلها في السلالم الأخرى أو ثبوت عدم صحة أي معلومة قدمها، فإنه سيتحمل لوحده مسؤولية وتبعات إلغاء ترشيحه الذي سيتم حتى ولو بعد صدور قرار التعيين.

ولفت إلى أن الترشيح النهائي جاء بعد إجراء المفاضلة النهائية وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على المؤهل درجة العلمي، ودرجة كفايات المعلمين، بالإضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.

للإطلاع على أسماء المرشحين من خلال الرابط التالي هنـــا..