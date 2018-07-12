توافد 750 ألف حاج إلى مطار المدينة مع بداية ذي القعدة

نايف السالم(صدى):

كشف مطار الأمير ” محمد بن عبدالعزيز ” الدولي بالمدينة المنورة، اليوم الخميس، عن بدء مرحلة توافد ضيوف الرحمن من يوم السبت القادم، الأول من شهر ذي القعدة.

ونشر الحساب الرسمي للمطار، إنفوجراف تضمن الإحصائية الأتية ” سيستقبل المطار ٤٤٢ حاجًا قادمين على رحلة للخطوط الباكستانية، كأول رحلات الحجاج الواصلة “.

وأضاف ” المطار “، أيضًا ” نتشرف باستقبال وخدمة أكثر من ٧٥٠ ألف حاج قادمون على متن ٤٧ شركة طيران من ٥٨ دولة حول العالم، مشيرًا إلى أن يوم الخامس من ذي القعدة يعتبر يوم الذروة، إذ يشهد المطار حركة أكثر من 130 رحلة في اليوم “.