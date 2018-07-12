” فولكس فاجن I.D. R بايكس بيك ” السباقية تسعى للقب أسرع سيارة كهربائية في جودوود

دنفر(صدى):

تتواجد فولكس فاجن بشكل قوي في مهرجان جودوود للسرعة هذا العام ، وكما فعلت في بايكس بيك منذ أسابيع قليلة مضت بسيارتها الكهربائية I.D. R, فهي تسعى من جديد لتحقيق رقم قياسي وهذه المرة في جودوود لمسافة ميل تقريباً في أشهر التلال في العالم في خلال مهرجان جودوود للسرعة.

وستتواجد فولكس فاجن بسيارتها I.D. R للحصول على لقب أسرع سيارة كهربائية جديدة في العالم ، والرقم الحالي مسجل باسم جوني كوكر بواقع 47.34 ثانية وتم تسجيله في عام 2013 على متن سيارة كهربائية باسم لولا درايسون B12 69EV وكانت سيارة بأربع محركات كهربائية بقوة 850 حصان وحملت مختلف المكونات الأيروديناميكية التي مكنتها من حمل اللقب .

وبالمقارنة تستخدم I.D. R اثنين من المحركات الكهربائية بقوة 680 حصان ولكن وزنها يبلغ 1100 كجم وقادرة على التسارع الى 100 كم في الساعة في 2.2 ثانية وهو ما يزيد عن سرعة سيارات الفورمولا 1 ويجعلها تتفوق على سيارة لولا حاملة لقب السيارات الكهربائية . ولكن التواجد في جودوود ليس لمجرد الحصول على لقب في السرعة ولكنه سيستخدم لمعرفة امكانات السيارة الأيروديناميكية وقدرتها في مواجهة قدرات السيارة لولا صاحبة اللقب الحالي.