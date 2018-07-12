” الهيل ” يدعو لمقاضاة ” بي إن سبورت “

طلال الضوي(صدى):

دعا المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، اليوم الخميس، إلى مقاضاة قناة BeIn sport؛ لعدم احترامها عقودها مع المشتركين.

وأكد ” الهيل ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن بي إن سبورت لم تحمي حقوق المشتركين وقامت ببث أكثر من نصف كأس العالم مجانًا، بينما تم إذاعة النصف الآخر على قنوات غير شرعية.

كما أشارت إلى عدم التزامها ببند minimum audience reach في عقدهم مع الفيفا، لافتًا إلى انه كان بإمكانهم وضع نظام تشفير معقد لحماية حقوق المشتركين.

وكانت وزارة الإعلام رحبت بالإعلان الصادر الأربعاء عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا “، الذي أكد فيه قيامه بتكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة ” بي أوت كيو “، التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني.

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