قائمة لاعبي الهلال في المعسكر الإعدادي بالنمسا

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الهلال ، اليوم الخميس، عن قائمة الفريق في المعسكر الإعدادي المقرر إقامته في النمسا.

وجاءت الأسماء في القائمة كالتالي: علي الحبسي ، عبد الله المعيوف، مروان الحيدري، محمد الواكد، محمد البريك، محمد البقعاوي، عمر العودة، ياسر الشهراني، حسن كادش، ألبرتو بوتيا، عبد الله الحافظ، وليد الأحمد، محمد جحفلي، علي بليهي، أحمد شراحيلي، مهند فلاته، مشاري القحطاني، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، كنو، ناصر الدوسري، إدواردو، محمد الشلهوب، نواف العابد، سيروتي، فهد الرشيدي، سالم الدوسري، أشرف بن شرقي، أحمد أشرف، ريفاس، مختار فلاته، خربين.