وزارة النقل: البدء بإصلاح طبقات الأسفلت بطريق الظهران- بقيق- الاحساء في الاتجاهيين

سعيد العجل(صدى):

كشفت وزارة النقل أنها تعكف حالياً إصلاح طبقات الأسفلت على طريق الظهران- بقيق- الاحساء، ضمن أعمال الصيانة الوقائية بطول إجمالي 58 كم (29 كم بالإتجاهين)، حيث سيتم اصلاح الطريق من جسر عين دار إلى جسر سكة الحديد بطول 10 كم باتجاه الإحساء، ومن المدينة الصناعية الثانية إلى طريق أبو حدرية بطول 10 كم بالإتجاهين، وبالقرب من جسر الجوية حتى جسر سكة الحديد بطول 10 كم باتجاه الدمام ، وبمسافة 9 كم بالإتجاهين بالقرب من جسر سكة الحديد، وقد تم الإنتهاء من أعمال الإصلاح بطول 25 كم وجاري العمل بالأجزاء المتبقية، بالإضافة إلى الإنتهاء من إصلاح الطريق بطول 100 كم (50 كم بالإتجاهين) من المدينة الصناعية إلى جسر عين دار بالاتجاهين ضمن أعمال صيانة وقائية سابقة خلال الثلاث السنوات الماضية .

وأعتبر مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس احمد الغامدي، طريق الظهران- بقيق- الاحساء، من الطرق الهامة والحيوية بالمنطقة الشرقية كونه طريق رئيسي يربط عدة محافظات كما يشهد كثافة مرورية عالية .

وأكد انه تم البدء بتركيب حواجز معدنية بالجزيرة الوسطية بطول ٩٢ كم من المدينة الصناعية الثانية إلى محافظة بقيق، وقد تم الانتهاء من تركيب الحواجز المعدنية بطول 5 كم ، وذلك لرفع مستوى السلامة على الطريق، بالإضافة لتنفيذ سياج جانبي عالي الشد بطول 58 كم بمواقع متفرقة لمنع دخول الحيوانات السائبة ومنع الدخول العشوائي على الطريق، و تكثيف اللوحات التحذيرية والإرشادية وتنفيذ أعمال دهانات وعيون قطط على الطريق، متوقعا الانتهاء من كافة الاعمال على الطريق خلال 12 شهر.