التنمية السياحية بالنماص تنظم محاضرة بعنوان ” الثقافة من المعرفة حتى الرقميات ” السبت القادم

محمد السعران(صدى):

أعلنت لجنة التنمية السياحية بمحافظة النماص عن إقامة محاضرة ثقافية بعنوان ” الثقافة من المعرفة حتى الرقميات ” والتي يقدمها الأستاذ الدكتور ظافر بن غرمان العمري رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للأدب العربي وأستاذ البلاغة الدراسات العليا بجامعة أم القرى، وذلك يوم السبت القادم في تمام التاسعة مساءً بمقر خيمة المركز الحضاري بالنماص ، حيث تأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات مهرجان صيف النماص والذي يقام هذا العام تحت شعار صيف النماص ملتقانا .

هذا وسوف تدور محاور اللقاء حول مفاهيم الثقافة والمعرفة، التحولات الثقافية، والتجدد المعرفي، وكذلك الثقافة، والرقميات، حيث دعت الجمعية الراغبين في الاستفادة من هذه المحاضرة بالحضور لمقر انعقادها مع تأكيدها على توفير أماكن خاصة بالسيدات .