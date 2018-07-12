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الأمير وليد بن طلال ينشر صورة حديثة مع سمو ولي العهد

الأمير وليد بن طلال ينشر صورة حديثة مع سمو ولي العهد
نايف السالم(صدى):

نشر الأمير وليد بن طلال، صورة له مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال نقاشهما في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030.

وعلق الأمير عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تشرفت بالاجتماع مع سمو ولي العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030، والفوائد التي ستعود على الوطن و المواطن و القطاع الخاص.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 37 دقيقة

يارب احفظ ولي العهد اميرالشعب

[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 34 دقيقة

الله يديم الخير على آل سعود .

[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 32 دقيقة

الله يحفظك ويديمك فخر لنا

[ عدد التعليقات: 1927 ] نشر منذ 31 دقيقة

اسئل الله ان يحفظكم ويحغظ ابو فهد

[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يديم الضحكة والبسمة عليك يا خير الشباب وفخر الوطن

[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 17 دقيقة

ماشاء الله عليكم
اسأل الله العظيم أن يحفظكم

[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 15 دقيقة

الله يوفقكم لما فيه الخير ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 8 دقائق

ان شاء خطة 2030 راح تنقلنا نقلة نوعية وكله بفضل الجهود العظيمة المبذولة
الله يحفظك ويوفقك

[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 7 دقائق

الله يحفظكم
من كل قلوبنا نتمنى التوفيق والنجاح

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