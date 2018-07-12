الأمير وليد بن طلال ينشر صورة حديثة مع سمو ولي العهد

نايف السالم(صدى):

نشر الأمير وليد بن طلال، صورة له مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال نقاشهما في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030.

وعلق الأمير عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تشرفت بالاجتماع مع سمو ولي العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030، والفوائد التي ستعود على الوطن و المواطن و القطاع الخاص.