الأمير وليد بن طلال ينشر صورة حديثة مع سمو ولي العهد
نشر الأمير وليد بن طلال، صورة له مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خلال نقاشهما في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030.
وعلق الأمير عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : تشرفت بالاجتماع مع سمو ولي العهد وتناقشنا في الأمور الإقتصادية ومستقبل القطاع الخاص ودوره في نجاح رؤية 2030، والفوائد التي ستعود على الوطن و المواطن و القطاع الخاص.
حجازي الطائف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 37 دقيقة
يارب احفظ ولي العهد اميرالشعب
حسام جنبى[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يديم الخير على آل سعود .
فهد[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يحفظك ويديمك فخر لنا
مغرد[ عدد التعليقات: 1927 ] نشر منذ 31 دقيقة
اسئل الله ان يحفظكم ويحغظ ابو فهد
نوير[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يديم الضحكة والبسمة عليك يا خير الشباب وفخر الوطن
فيصل[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 17 دقيقة
ماشاء الله عليكم
اسأل الله العظيم أن يحفظكم
تركي[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يوفقكم لما فيه الخير ان شاء الله
الجوهرة[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 8 دقائق
ان شاء خطة 2030 راح تنقلنا نقلة نوعية وكله بفضل الجهود العظيمة المبذولة
الله يحفظك ويوفقك
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يحفظكم
من كل قلوبنا نتمنى التوفيق والنجاح