بالصور.. التحالف يستهدف منصة صواريخ حوثية بصعدة

سعيد العجل(صدى):

استهدف التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، اليوم الخميس، منصة للإطلاق الصواريخ البالستية الحوثية.

ونجحت قوات التحالف في تدمير المنصة الواقعة في مديرية سحار بمحافظه صعده، فجر اليوم .

وكانت منظومات المراقبه التقطت عدد من الصور للمنصة قبل الاستهداف.