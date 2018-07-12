  • الخميس 12

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالصور.. التحالف يستهدف منصة صواريخ حوثية بصعدة

بالصور.. التحالف يستهدف منصة صواريخ حوثية بصعدة

بالصور.. التحالف يستهدف منصة صواريخ حوثية بصعدة
سعيد العجل(صدى):

استهدف التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، اليوم الخميس، منصة للإطلاق الصواريخ البالستية الحوثية.

ونجحت قوات التحالف في تدمير المنصة الواقعة في مديرية سحار بمحافظه صعده، فجر اليوم .

وكانت منظومات المراقبه التقطت عدد من الصور للمنصة قبل الاستهداف.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 47 دقيقة

الله ينصركم ويوفقكم عليهم

[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 46 دقيقة

دمروهوم هاذولا الارهابيين المجوس الخونة
حسبي الله فيهم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 35 دقيقة

الله ينصرالتحالف على الحوثيين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *