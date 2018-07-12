بالصور.. التحالف يستهدف منصة صواريخ حوثية بصعدة
استهدف التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن، اليوم الخميس، منصة للإطلاق الصواريخ البالستية الحوثية.
ونجحت قوات التحالف في تدمير المنصة الواقعة في مديرية سحار بمحافظه صعده، فجر اليوم .
وكانت منظومات المراقبه التقطت عدد من الصور للمنصة قبل الاستهداف.
فهد[ عدد التعليقات: 1387 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله ينصركم ويوفقكم عليهم
فيصل[ عدد التعليقات: 914 ] نشر منذ 46 دقيقة
دمروهوم هاذولا الارهابيين المجوس الخونة
حسبي الله فيهم
حجازي الطائف[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 35 دقيقة
الله ينصرالتحالف على الحوثيين