الفيفا يطالب بمنع بث صور المشجعات المثيرات بمدرجات المونديال

ماجد محمد(صدى):

تميز مونديال 2018 المقام حاليا في روسيا ، ببروز عدد كبير من المشجعات الحسناوت في المدرجات بشكل لافت.

وفي هذا السياق بدأ الفيفا في اتخاذ خطوات ؛ لمنع القنوات التلفزيونية العالمية التي تبث مباريات كأس العالم في روسيا من بث لقطات قريبة للمشجعات المثيرات على مدرجات الملاعب، بحجة أنها قائمة على أساس التمييز الجنسي.

وأوضح فريديريكو أدييشي، مسؤول برنامج ” التنوع ” لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أنه سيتتم مناقشة هذه المسألة مع القنوات التلفزيونية التي تبث مثل هذه الصور في المستقبل القريب، منوها أنه رغم أن منع بث صور المشجعات الحسناوات خلال مباريات المونديال ليس من سياسة الفيفا لكن “سيتم قريبا اتخاذ إجراءات فيما يتعلق ببعض القضايا التي لا تسير على ما يرام”.

ولفتت مصادر إلى أن المشكلة طرحت بقوة خلال مباراة الافتتاح التي جمعت المنتخب الروسي ونظيره وتضمن بثها صورا ولقطات قريبة لمشجعات روسيات، وتكرر بث صورة إحداهن عدة مرات خلال اللقاء.

وكانت المنظمة ” فاير” المتخصصة في محاربة العنصرية – غير الحكومية – قالت إن التمييز الجنسي كانت المشكلة الأكبر خلال مونديال 2018 وهي بمثابة النقطة السوداء.