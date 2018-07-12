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    يوليو

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الزعاق يكشف موعد انكسار الحرارة

الزعاق يكشف موعد انكسار الحرارة
حمود العنزي (صدى):

كشف خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ،اليوم الخميس، عن موعد انكسار الحرارة المرتفعة التي تشهدها المملكة.

وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :” بقي على موسم سهيل 39 يوما وهو الموسم الذي تنكسر فيه الحرارة والذي يقول العامية فيه (لا دخل سهيل يبرد آخر الليل) ويتزامن دخوله مع وقفة عرفة “.

وتابع : ” واليوم الخميس موسم الجوزاء الثانية وفيها شدة الحرارة الثانية ومدتها 13 يوما ومدتة شدة ماتبقى من الحرارة مقسمة على الجوزاء والمرزم والكليبين “.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 39 دقيقة

ان شاء الله الجو يتحسن

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