الزعاق يكشف موعد انكسار الحرارة
كشف خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ،اليوم الخميس، عن موعد انكسار الحرارة المرتفعة التي تشهدها المملكة.
وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :” بقي على موسم سهيل 39 يوما وهو الموسم الذي تنكسر فيه الحرارة والذي يقول العامية فيه (لا دخل سهيل يبرد آخر الليل) ويتزامن دخوله مع وقفة عرفة “.
وتابع : ” واليوم الخميس موسم الجوزاء الثانية وفيها شدة الحرارة الثانية ومدتها 13 يوما ومدتة شدة ماتبقى من الحرارة مقسمة على الجوزاء والمرزم والكليبين “.
نوير[ عدد التعليقات: 463 ] نشر منذ 39 دقيقة
ان شاء الله الجو يتحسن