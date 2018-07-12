الزعاق يكشف موعد انكسار الحرارة

حمود العنزي (صدى):

كشف خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ،اليوم الخميس، عن موعد انكسار الحرارة المرتفعة التي تشهدها المملكة.

وقال ” الزعاق ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” :” بقي على موسم سهيل 39 يوما وهو الموسم الذي تنكسر فيه الحرارة والذي يقول العامية فيه (لا دخل سهيل يبرد آخر الليل) ويتزامن دخوله مع وقفة عرفة “.

وتابع : ” واليوم الخميس موسم الجوزاء الثانية وفيها شدة الحرارة الثانية ومدتها 13 يوما ومدتة شدة ماتبقى من الحرارة مقسمة على الجوزاء والمرزم والكليبين “.