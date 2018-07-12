متعب المفرج على رادار ” فولونتاري ” لموسم واحد
استقبل مدافع الهلال اللاعب ” متعب المفرج ” ، اليوم الخميس، عرضًا رسميًا من نادي ” فولونتاري ” الروماني عن طريق الإعارة لموسم واحد.
جاء ذلك بعد أن وضعه البرتغالي ” جورجي جيسوس ” في قائمة المفاضلة مع لاعبين عدة خلال الموسم المقبل، ويرغب المفرج في خوض تجربته الاحترافية الخارجية خلال الموسم.
هذا وجدد ” فولونتاري ” ، رغبته للاعب بالإعارة بعد أن تقدم بها للمرة الأولى قبل خمسة أشهر.
الجدير بالذكر أن نادي فولونتاري قد تأسس عام 2010، وحقق لقب الدوري الروماني الموسم الماضي 2017.
نهى[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 1 ساعة
يا هلا فيك
سردار[ عدد التعليقات: 2469 ] نشر منذ 58 دقيقة
المهلي مايولي
احم احم
سردار[ عدد التعليقات: 2469 ] نشر منذ 57 دقيقة
المولي مايهلي
احم احم