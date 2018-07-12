  • الخميس 12

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. متعب المفرج على رادار ” فولونتاري ” لموسم واحد

متعب المفرج على رادار ” فولونتاري ” لموسم واحد

متعب المفرج على رادار ” فولونتاري ” لموسم واحد
طلال الغامدي(صدى):

استقبل مدافع الهلال اللاعب ” متعب المفرج ” ، اليوم الخميس، عرضًا رسميًا من نادي ” فولونتاري ” الروماني عن طريق الإعارة لموسم واحد.

جاء ذلك بعد أن وضعه البرتغالي ” جورجي جيسوس ” في قائمة المفاضلة مع لاعبين عدة خلال الموسم المقبل، ويرغب المفرج في خوض تجربته الاحترافية الخارجية خلال الموسم.

هذا وجدد ” فولونتاري ” ، رغبته للاعب بالإعارة بعد أن تقدم بها للمرة الأولى قبل خمسة أشهر.

الجدير بالذكر أن نادي فولونتاري قد تأسس عام 2010، وحقق لقب الدوري الروماني الموسم الماضي 2017.


الوسوم:

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ 1 ساعة

يا هلا فيك

[ عدد التعليقات: 2469 ] نشر منذ 58 دقيقة

المهلي مايولي
احم احم

[ عدد التعليقات: 2469 ] نشر منذ 57 دقيقة

المولي مايهلي
احم احم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *