متعب المفرج على رادار ” فولونتاري ” لموسم واحد

طلال الغامدي(صدى):

استقبل مدافع الهلال اللاعب ” متعب المفرج ” ، اليوم الخميس، عرضًا رسميًا من نادي ” فولونتاري ” الروماني عن طريق الإعارة لموسم واحد.

جاء ذلك بعد أن وضعه البرتغالي ” جورجي جيسوس ” في قائمة المفاضلة مع لاعبين عدة خلال الموسم المقبل، ويرغب المفرج في خوض تجربته الاحترافية الخارجية خلال الموسم.

هذا وجدد ” فولونتاري ” ، رغبته للاعب بالإعارة بعد أن تقدم بها للمرة الأولى قبل خمسة أشهر.

الجدير بالذكر أن نادي فولونتاري قد تأسس عام 2010، وحقق لقب الدوري الروماني الموسم الماضي 2017.