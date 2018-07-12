مدير تعليم الأفلاج يعتمد نقل 186 معلم ومعلمة شملتهم حركة النقل الداخلي
دشن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغير اليوم حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 /1440هـ .
وشملت حركة النقل التي اعتمدها مدير التعليم بمكتبه ظهر اليوم الخميس 186 معلم ومعلمة اعتمدت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم ووفقاً لاحتياج الميدان التعليمي بالمحافظة .
وأكدت إدارة تعليم الأفلاج أنه يمكن يللمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتيجة النقل من خلال نظام نور ، مشيراً في الوقت نفسه أنه سيفتح التظلم من خلال نظام نور اعتبارًا من اليوم ولمدة سبعة أيام.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 909 ] نشر منذ 30 دقيقة
بالتوفيق للجميع