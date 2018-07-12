مدير تعليم الأفلاج يعتمد نقل 186 معلم ومعلمة شملتهم حركة النقل الداخلي

عادل الحربي(صدى):

دشن مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغير اليوم حركة النقل الداخلية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1439 /1440هـ .

وشملت حركة النقل التي اعتمدها مدير التعليم بمكتبه ظهر اليوم الخميس 186 معلم ومعلمة اعتمدت بناء على عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم ووفقاً لاحتياج الميدان التعليمي بالمحافظة .

‏وأكدت إدارة تعليم الأفلاج أنه يمكن يللمعلمين والمعلمات الاستعلام عن نتيجة النقل من خلال نظام نور ، مشيراً في الوقت نفسه أنه سيفتح التظلم من خلال نظام نور اعتبارًا من اليوم ولمدة سبعة أيام.