مهرجان صلاصلة يعي بلقيس للساحة الفنية بعد ولادتها

أماني الغامدي(صدى):

تعود الفنانة اليمنية بلقيس فتحي للساحة الفنية ، منذ ولادتها لطفلها الأول ” تركي ” ، من خلال إحيائها مهرجان صلالة السياحي الذي يقام في سلطنة عمان الفنانة في 19 يوليو الجاري ، وذلك ضمن الحفلات الغنائية التي يقيمها المهرجان على مسرح المروج.

ومن المقرر أن تقدم بلقيس في الحفلة باقة من أحدث أعمالها الغنائية، وقالت عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” عودتي إلى الساحة الفنية ستكون عبر مهرجان صلالة في 19 يوليو، وكلي شوق وحماس للقاء أهل صلالة الحبيبة”. في إشارة إلى رغبتها الكبيرة في العودة إلى نثر أعمالها الغنائية لجمهورها. وسبق لبلقيس المشاركة في مهرجان صلالة عام 2014.

كما يستضيف المهرجان الفنان خالد عبدالرحمن، الخميس 26 يوليو، ضمن حفلاته الفنية، وقد طرح خالد ” بوستراً ” لحفلته عبر حسابه في ” تويتر ” .

ولم يشارك عبدالرحمن في حفلات العيد بالسعودية، لذا يعد مهرجان صلالة بداية لنشاطه الفني في الصيف، وامتداداً لحفلات سيحييها في هذا الفصل الزاخر بالأنشطة الفنية. وسبق للفنان خالد المشاركة في حفلات صلالة أعوام 2016، 2012، 2011، 2007، 2002، وحقق نجاحاً كبيراً على مسارحها الغنائية.

ومن المنتظر أن يشارك الفنان خالد عبدالرحمن كذلك في حفلات أخرى ستنظم في السعودية خلال الفترة المقبلة، ويطرح أعمالاً منفردة.