جامعة الملك سعود: وظائف بحثية شاغرة للجنسين
كشفت جامعة الملك سعود، اليوم الخميس، عن توافر مجموعة من الوظائف تحت مسمى ” باحث ” للرجال والنساء، وذلك للعمل في مجال العلوم، والهندسة، والطب بنظام العقود وبراتب شهري مقطوع قابل للتجديد.
وأوضحت ” الجامعة ” ، أن التقديم متاح من يوم الأحد الموافق 1439/11/2هـ و مستمر لمدة عشرة أيام.
وأشارت ” الجامعة ” إلى أنه على الراغبين والراغبات في التقديم والإطلاع على شروط الوظائف المذكورة الدخول على الرابط الأتي هنـــا..
فهد[ عدد التعليقات: 1385 ] نشر منذ 44 دقيقة
بالتوفيق للجميع