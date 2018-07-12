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جامعة الملك سعود: وظائف بحثية شاغرة للجنسين

جامعة الملك سعود: وظائف بحثية شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود، اليوم الخميس، عن توافر مجموعة من الوظائف تحت مسمى ” باحث ” للرجال والنساء، وذلك للعمل في مجال العلوم، والهندسة، والطب بنظام العقود وبراتب شهري مقطوع قابل للتجديد.

وأوضحت ” الجامعة ” ، أن التقديم متاح من يوم الأحد الموافق 1439/11/2هـ و مستمر لمدة عشرة أيام.

وأشارت ” الجامعة ” إلى أنه على الراغبين والراغبات في التقديم والإطلاع على شروط الوظائف المذكورة الدخول على الرابط الأتي هنـــا..


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[ عدد التعليقات: 1385 ] نشر منذ 44 دقيقة

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