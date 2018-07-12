أومتيتي يستفز بلجيكا قبل النهائي: لا أحد سيتذكركم

طلال الغامدي(صدى):

رد نجم منتخب فرنسا صامويل أومتيتي، اليوم الخميس، بسخرية على انتقادات منتخب بلجيكا للاعبي فرنسا .

وقال ” أومتيتي ” في مؤتمر صحفي تعليقًا على انتقاد لاعبي بلجيكا للعب الدفاعي من جانب فرنسا: ” بصراحه، لكل شخص الحق في إبداء رأيه لكننا نعلم أن ما يهم هو التأهل والفوز بالنهائي، حين نفوز، لن نتحدث عن المركز الثالث أو الثاني بل سنذكر المركز الأول، الجميع سيتذكر المركز الأول لن يتذكروا المركز الثالث، نحن في النهائي وآمل أن نفوز به “.

وعن مبابي قال : ” مبابي يعرف دائمًا أين يتحرك وكيف يتحرك وما يثير إعجابي هو هدوئه، إنه يفعل شيئًا جنونيًا بتسجيل هذا العدد من الأهداف في كأس العالم بهذا السن ولكنه لا يتغير بذلك بل يبقى بنفس الشخصية ” .

ومن المقرر أن يواجه منتخب فرنسا نظيره الكرواتي، في نهائي مونديال روسيا، بينما تواجه بلجيكا منتخب إنجلترا للمنافسة على المركز الثالث والرابع.