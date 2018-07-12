الاستثمارات العامة يحصل على قرض للمرة الأولى في تاريخه

علي القحطاني (صدى):

يعمل صندوق الاستثمارات العامة على إنشاء مجموعة من المصارف، للعمل معه في صفقات مستقبلية، وذلك من خلال الاقتراض.

ويسعى الصندوق إلى جمع نحو 18.75 بليون ريال عبر محادثات مع المصارف للحصول على قرض للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في إطار سعيه إلى تنويع اقتصاد المملكة وعدم اعتمادها على النفط فقط.

يُذكر أن الصندوق عين مديرًا سابقًا لبنك أوف أمريكا، ميريل لينش رئيسصا لقسم المالية والخزانة في العام الماضي، لتولي مسؤولية العمل على خطط الاقتراض.

وكان الصندوق كشف العام الماضي عن برنامجه للفترة ما بين عامي 2018 و2020، الذي يتضمن زيادة الأصول إلى 1.5 تريليون ريال، وتوفير 20 ألف وظيفة محليًا.