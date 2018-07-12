تفاصيل إصابة قائد سيارة أموال بطلق ناري في عملية سطو بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

تواصل الجهات الأمنية في الكويت، عمليات البحث عن 3 أشخاص حاولوا السطو على سيارة نقل أموال في منطقة الشويخ، قاموا بإطلاق الأعيرة النارية على قائد السيارة والمرافقين له، مما أسفر عن إصابته بطلقة في فخذه.

أكد ” المجني عليهم ” ، وهم 3 وافدين من الجنسية المصرية، أن الجناة شرعوا في كسر السيارة عنوة للحصول على الأموال مستخدمين فأسًا ومطرقة.

وذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية، أن مصدر أمني أكد بوصول بلاغ يفيد بوجود إطلاق نار بمنطقة الشويخ، وبالانتقال إلى هناك، شوهد 3 مصريين كان أحدهم مصابًا بطلق ناري في الفخذ.

وأكمل ” المصدر ” ، أفادوا أنه خلال عودتهم من تحصيل أموال الشركة، وكانوا على متن مركبة باص يابانية فوجئوا برباعية أمريكية لا تحمل لوحات تعترضهم وترجّل منها 3 أشخاص.

واستطرد ” المصدر” ، قام الجناة بفتح الباب الجانبي للباص مستخدمين فأسًا ومطرقة وطلبوا فتح الخزينة تحت تهديد سلاح ناري، لكن قائد المركبة أخبرهم بعدم حيازته لمفتاح الخزينة فحاولوا كسرها، وقام قائد الباص بالاصطدام بمركبة المتهمين والفرار إلى مقر الشرطة، لكن أحد الجناة أطلق رصاصتين باتجاه الباص، أصابت إحداها السائق ولاذ الجناة بالفرار إلى جهة غير معلومة، فيما تم نقل السائق المصاب للمستشفى.