فيصل بن خالد : أمر خادم الحرمين بالعفو عن العسكريين من العقوبات العسكرية والمسلكية أمر أبوي حكيم

محمد بن طحيطح(صدى):

وصف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العويز أمير منطقة عسير، الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- ، والذي نص على العفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم وفقاً لعدد من القواعد والضوابط، بأنه أمر أبوي حكيم، يعكس تقدير ولي أمر هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركين في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات ورغبته -أيده الله – ، في الاعتناء بما يدخل البهجة والسرور على قلوبهم وقلوب أسرهم.

لافتا سموه إلى أن ما يجده أبناء هذا الشعب الكريم من المرابطين على الحد الجنوبي والمشاركين في عمليتي الحزم وإعادة الامل، من عناية ورعاية كبيرة جداً من لدن خادم الخرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الكريم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان،ليس بمستغرب على قادة هذه البلاد الذين دأبوا على تعزيز أواصر المحبة واللحمة بين الشعب وقيادته، مشيراً سموه إلى حجم الرعاية الكبيرة التي توليها قطاعات الدولة للمرابطين وللشهداء وأسرهم في ظل توجيهات القيادة الحكيمة، سائلا المولى جل وعلا أن يحفظ قادة هذه البلاد، وأن ينصر جنودنا على الثغور الذين يذودون عن دينهم ووطنهم ومقدساتهم.