النقل : نصائح لتقليل خطر التعرض لحوادث الاصطدام
قدمت وزارة النقل نصائح للسائقين والسائقات، اليوم الخميس، لتقليل خطر التعرض للحوادث الاصطدام.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنفوجراف توضح المسافة الآمنة، قائلة : لسلامتك اترك مسافة كافية بين مركبتك والمركبة التي أمامك لتفادي أي وقوف مفاجئ بالفرملة أو الانحراف قد يعرضك للاصطدام لا قدر الله.
فهد[ عدد التعليقات: 1385 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله كل خير
فيصل[ عدد التعليقات: 909 ] نشر منذ 1 ساعة
ياريت يلتزموا بها التعليمات حتى ما يصير شئ