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النقل : نصائح لتقليل خطر التعرض لحوادث الاصطدام

النقل : نصائح لتقليل خطر التعرض لحوادث الاصطدام
عادل الحربي (صدى):

قدمت وزارة النقل نصائح للسائقين والسائقات، اليوم الخميس، لتقليل خطر التعرض للحوادث الاصطدام.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنفوجراف توضح المسافة الآمنة، قائلة : لسلامتك اترك مسافة كافية بين مركبتك والمركبة التي أمامك لتفادي أي وقوف مفاجئ بالفرملة أو الانحراف قد يعرضك للاصطدام لا قدر الله.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1385 ] نشر منذ 1 ساعة

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 909 ] نشر منذ 1 ساعة

ياريت يلتزموا بها التعليمات حتى ما يصير شئ

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