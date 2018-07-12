النقل : نصائح لتقليل خطر التعرض لحوادث الاصطدام

عادل الحربي (صدى):

قدمت وزارة النقل نصائح للسائقين والسائقات، اليوم الخميس، لتقليل خطر التعرض للحوادث الاصطدام.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنفوجراف توضح المسافة الآمنة، قائلة : لسلامتك اترك مسافة كافية بين مركبتك والمركبة التي أمامك لتفادي أي وقوف مفاجئ بالفرملة أو الانحراف قد يعرضك للاصطدام لا قدر الله.