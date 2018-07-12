القحطاني: الدور الأن على الفيفا لإنهاء احتكار نظام الحمدين للبث

طلال الضوي(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الخميس، على رد وزارة الإعلام على بيان الفيفا.

وقال ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بيان وزارة الإعلام أكد الموقف الحازم ضد أي بث غير قانوني، سواء من بي ان سبورت القطرية -التابعة لقناة الجزيرة- أو من المسماة بي اوت كيو”.

وأضاف : ” الدور على الفيفا لإنهاء احتكار نظام الحمدين الإرهابي للبث في المنطقة وتوفير خيارات قانونية تلبي حاجة محبي الكرة لا لتسيس الرياضة “.

وكانت وزارة الإعلام رحبت بالإعلان الصادر الأربعاء عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، الذي أكد فيه قيامه بتكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة “بي أوت كيو،” التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني.

كما أكدت على الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في المملكة ؛ لمكافحة أنشطة ” بي أوت كيو ” وكذلك بث قناة ” بي إن سبورت ” غير القانوني داخل المملكة.

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