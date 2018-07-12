زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى ” ترامب ” .. والأخير يرد
وجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الخميس، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونشر الرئيس الأمريكي على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، صورة للرسالة التي وجهها إليه زعيم كوريا الشمالية، معلقًا ” مذكرة لطيفة جدًا من الرئيس كيم من كوريا الشمالية.. هناك تقدم كبير يجري! “.
وأكد زعيم كوريا الشمالية في نص الرسالة التي إلى دونالد ترامب، أن قمة سنغافورة أطلقت عملية هامة، مبديًا ثقته بأن الجهود المتبادلة بين البلدية ستكون مثمرة.
فهد[ عدد التعليقات: 1385 ] نشر منذ 1 ساعة
بالتوفيق الحمد لله الصلح خير هههههه
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2618 ] نشر منذ 60 دقيقة
احد يقول لهذا الادمي انت في منصب رئيس دولة عظمى وليس رئيس لمجموعة تجارية وهناك محضورات وليس كل شيء ينشر على الوسائط ولا كل مايعرف يقال واضح ان وزراءك مجموعة صمنديقات الله يجيرنا من عبطك