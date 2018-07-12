بالصور ..اهتمام بريطاني كبير بقيمة فستان ” ميلانيا ترامب ” وساقيها

ترجمة:سمر جمال (صدى):

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى لندن برفقة السيدة الأولى ميلانيا ترامب، التي سُلطت الأضواء عليها بسبب أناقتها المعتادة.

وظهرت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، على باب الطائرة في مطار ستانستيد بفستان عاري الكتف من تصميم الفرنسي رولاند موري والذي يبلغ سعره 1400 دولار أمريكي، وحذاء أنيق من Louboutins.

وبدت ميلانيا ترامب أنيقة كالعادة في فستانها الذي لفت أنظار الجميع، وذلك بعد يوم واحد من ارتداء ميجان ميركل فستانًا من تصميم المصمم الفرنسي ذاته.

وسلطت الصحف الإنجليزية الضوء على فستان السيدة الأولى وأناقتها المتواصلة، حيث جاء عنوان صحيفة ” الديلي ميل البريطانية ” على خبر وصول الرئيس الأمريكي وزوجته كالتالي ” يوم جديد، بزي عاري! ميلانيا ترامب تقدم وصولًا أنيقًا إلى لندن في فستان رولاند موري الذي يبلغ سعره 1400 دولارًا أمريكيًا “.

وخصصت الصحيفة التقرير لإطلالة السيدة الأولى، خاصة مجموعة الأحذية الخاصة بها والتي بدأت في ارتدائها خلال جولتها الحالية إلى أوروبا الثلاثاء الماضي، لافته إلى أن الزوجين وصلا إلى مقر إقامة سفير الولايات المتحدة وينفيلد هاوس، لدى وصولهما إلى لندن.