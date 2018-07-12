بالصور..معلومات لا تعرفها عن ” الوحش ” سيارة ترامب في بريطانيا

ترجمة:سلسبيل سعيد(صدى):

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا، اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية حيث يلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي والملكة اليزابيث الثانية.

ومن المقرر أن يتنقل الرئيس الأمريكي في أنحاء بريطانيا في مركبة واقية من القنابل تبلغ قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني تعرف باسم “الوحش”.

وسلطت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية الضوء على مميزات السيارة الوحش، بالتزامن مع وصول ترامب إلى بريطانيا.

وقالت الصحيفة إن السيارة هي سيارة ليموزين سوداء ذات سبعة مقاعد مصممة لتوفير الحماية القصوى لترامب؛ حيث تتميز بمجموعة من القدرات الهجومية ، مثل بندقية الرش بالمضخة وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ويمكن تحويلها إلى غرفة ذخيرة ، ومزودة بخزانات أكسجين في صندوق السيارة في حال وقوع هجوم كيميائي.، وطلاء فولاذي مُقاوم يقال إنه قادر على مقاومة الرصاص والاعتداءات الكيماوية والقنابل.

كما أن إطارات السيارة من طراز “كيفلر”، التي تعمل باستمرار حتى في حال فرغت من الهواء.