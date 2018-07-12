بالصور..معلومات لا تعرفها عن ” الوحش ” سيارة ترامب في بريطانيا
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا، اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية حيث يلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي والملكة اليزابيث الثانية.
ومن المقرر أن يتنقل الرئيس الأمريكي في أنحاء بريطانيا في مركبة واقية من القنابل تبلغ قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني تعرف باسم “الوحش”.
وسلطت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية الضوء على مميزات السيارة الوحش، بالتزامن مع وصول ترامب إلى بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن السيارة هي سيارة ليموزين سوداء ذات سبعة مقاعد مصممة لتوفير الحماية القصوى لترامب؛ حيث تتميز بمجموعة من القدرات الهجومية ، مثل بندقية الرش بالمضخة وقنابل الغاز المسيل للدموع.
ويمكن تحويلها إلى غرفة ذخيرة ، ومزودة بخزانات أكسجين في صندوق السيارة في حال وقوع هجوم كيميائي.، وطلاء فولاذي مُقاوم يقال إنه قادر على مقاومة الرصاص والاعتداءات الكيماوية والقنابل.
كما أن إطارات السيارة من طراز “كيفلر”، التي تعمل باستمرار حتى في حال فرغت من الهواء.
فهد[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 21 دقيقة
وليش كل هذا لا تكون خايف ولا شئ ههههههههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 20 دقيقة
والله ترامب من يومه يجب المظاهر والمناظر
نوير[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 18 دقيقة
وايش يعني 1.5 مليون جنيه إسترليني
مبلغ ضعيف ههههههه ما بياخد كام شهر وبجمعه من راتبي
تركي[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 18 دقيقة
اذا هيك اخي نوير خليني اشتغل معك
ابو طيف[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 16 دقيقة
مؤكد بيسوقها للشركة المصنعة حتى يتحثون عنها
ابو طيف[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 15 دقيقة
مؤكد مو دفع فيها شئ كلها مصالح بس السيارة تاخد 10/10
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 14 دقيقة
معك حق اخي ابو طيف كلها مصالح
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30770 ] نشر منذ 14 دقيقة
كيف معلومات لانعرفها
أعرفها ومطلع على تفاصيلها كاملة
حتى الكفرات ضد الحرق
ونسيتوا الصفيحة المبطنه أسفل السيارة تحميها
من الأنفجارات الأرضية
وتحمي خزان الوقود
لو أعطيكم مميزاتها كلها
عبيت الصفحة🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 30770 ] نشر منذ 13 دقيقة
حتى المراتب الخلفية حاطين فيها حماية🤗
فيصل[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 7 دقائق
حياك الله اخي قرني
اذا هيك بتستحق المبلغ ههههههههههه