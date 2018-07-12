أحد أقارب ممرض الرياض يروي آخر مافعله قبل إصابته

الرياض(صدى):

تحدث إسماعيل آل حارث، ابن عم الممرض نايف اليامي، اليوم الخميس، عن الحالة الصحية لنايف وآخر مافعله قبل إصابته.

وقال ابن عم الممرض بحسب قناة العربية، إن الممرض لا يزال على الأجهزة الطبية في العناية المركزة، وحالته الصحية مستقرة، بعد تعرضه لطلقات في مستشفى الملك سلمان بالرياض عصر أمس الأول.

وأضاف :في نفس اليوم الذي تعرض فيه نايف للاعتداء المسلح كان يوزع المياه والأكل داخل المستشفى وفق حديث أحد زملائه الذي أبلغهم بذلك باكياً، مؤكدًا أنه يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه.

وأشار إلى أن الممرض متزوج ولديه طفلان هما عبدالله 6 سنوات ومهدي 4 سنوات.