بالصور.. دمية أطفال تنشر الفوضي بشوارع إنجلترا

لندن(صدى):

عمت مشاهد من الفوضى في جميع أنحاء إنجلترا، اليوم الخميس، جاء ذلك وسط مخاوف من حدوث ” أعمال الشغب ” نتيجة تزاحم الآلاف من العائلات في طابور متجر ” A-Bear-A-Bear ” ، وذلك من أجل شراء اللألعاب لأطفالهم.

وأوضحت الصور المتداول من قبل وسائل إعلام عالمية، أن طابور الآباء ضخم وأنه هناك تكدس بشكل غريب، وبلغت مدة الإنتظار في الطابور حوالي تسع ساعات، وذلك بسبب نفاد المخزون نتيجة الطلب غير مسبوق” على الدببة، والتي نتيجة العرض الذي أطلقه المتجر اليوم بشرائها الدببة بأقل من جنيه واحد، على الرغم من أن قيمتها الأصلي 50 جنيهًا إسترلينيًا.

ومن جانبها اضطرت المتاجر في كلًا من ” تيلفورد ، وشروبشاير ، وباسينجستوك ، وهامبشاير ، وشيفيلد ” إلى الإغلاق في وقت مبكر ورفضت دخول الناس نتيجة الحشود شديدة، ومخاوفها من حدوث أية أمور تتعلق بالسلامة العامة للمواطنين “.

وقال أحد الأباء، من بين 2000 شخص آخرين كانوا ينتظرون مع أطفالهم الذين تم إخراج بعضهم من المدرسة، تعليقًا على المشهد ” لا أعرف ما هو الأسوأ، أن إنجلترا تخسر أو تصطف للحصول على دب ” .