قوات التحالف: سقوط طائرة للتحالف تابعة للقوات الجوية السعودية في منطقة عسير ونجاة طياريها
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن/ تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة الرابعة وإحدى وأربعين دقيقة (0441) من فجر اليوم الخميس الموافق (28 شوال 1439هـ) تعرضت إحدى طائرات قوات التحالف من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وأثناء عودتها من مهمة تدريبية إلى عطل فني أدى إلى سقوط الطائرة بمنطقة عسير، ونجاة الطيارين ولله الحمد.
فهد[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 52 دقيقة
الحمد لله على سلامة الطيارين
فيصل[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 50 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
الحمد لله انها جت على خير
تركي[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 39 دقيقة
الحمد على سلامتكم وهبوطكمن سالمين
نهى[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 29 دقيقة
قدر الله وماشاء فعل
ابو طيف[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 26 دقيقة
الله يوفقكم في مهمتكم ويحميكم من كل شر
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 25 دقيقة
والله مسئوليتكم كبيرة وتخرجون في سبيل الله والوطن
الله يحميكم ويحفظكم
نوير[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة الا بالله مو مهم الطائرة المهم هي سلامتكم
مليكة[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 دقائق
الله بطف يكم وحماكم والحمد لله
الجوهرة[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الله ينصركم ويحميكم من كل شر دائما ابطالنا في كل مكان