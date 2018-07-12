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قوات التحالف: سقوط طائرة للتحالف تابعة للقوات الجوية السعودية في منطقة عسير ونجاة طياريها

قوات التحالف: سقوط طائرة للتحالف تابعة للقوات الجوية السعودية في منطقة عسير ونجاة طياريها
أبها(صدى):

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن/ تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة الرابعة وإحدى وأربعين دقيقة (0441) من فجر اليوم الخميس الموافق (28 شوال 1439هـ) تعرضت إحدى طائرات قوات التحالف من نوع (تورنيدو) تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية وأثناء عودتها من مهمة تدريبية إلى عطل فني أدى إلى سقوط الطائرة بمنطقة عسير، ونجاة الطيارين ولله الحمد.


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 52 دقيقة

الحمد لله على سلامة الطيارين

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 50 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله
الحمد لله انها جت على خير

[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 39 دقيقة

الحمد على سلامتكم وهبوطكمن سالمين

[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 29 دقيقة

قدر الله وماشاء فعل

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 26 دقيقة

الله يوفقكم في مهمتكم ويحميكم من كل شر

[ عدد التعليقات: 902 ] نشر منذ 25 دقيقة

والله مسئوليتكم كبيرة وتخرجون في سبيل الله والوطن
الله يحميكم ويحفظكم

[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 5 دقائق

لا حول ولا قوة الا بالله مو مهم الطائرة المهم هي سلامتكم

[ عدد التعليقات: 22 ] نشر منذ 4 دقائق

الله بطف يكم وحماكم والحمد لله

[ عدد التعليقات: 171 ] نشر منذ 2 دقيقتين

الله ينصركم ويحميكم من كل شر دائما ابطالنا في كل مكان

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