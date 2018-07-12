بالصورة..زوج رئيس وزراء لوكسمبورغ الشاذ بين زوجات قادة الناتو

واشنطن(صدى):

في الوقت الذي اجتمعت فيه زوجات قادة حلف الناتو؛ لالتقاط صورة تذكارية باعتبارهم زوجات القادة، ظهر في الصورة جانب أخر شاذ.

وظهر على أقصى اليمين رجل شاذ بين عدد من النساء الجميلات ، وهذا الرجل هو ” زوج ” رئيس وزراء لوكسمبورغ ، والذي يدعى غوتيه دستيناي.

وأثارت الصورة بالطبع حالة من الدهشة، على الرغم أن زواجهما مر عليه سنوات، إلا أنه مازال شاذ عن الجميع، ومازال ظهور زوج رئيس وزراء لوكسمبرغ بين زوجات قادة الناتو يعكس جانبًا سيء لا يمكن استيعابه بسهولة.