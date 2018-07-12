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    يوليو

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حساب المواطن : 45% من المستفيدين حصلوا على استحقاق دعم كامل في يوليو

حساب المواطن : 45% من المستفيدين حصلوا على استحقاق دعم كامل في يوليو
حمود العنزي(صدى):

نشرحساب المواطن إنفوجراف ، اليوم الخميس يوضح فئات الاستحقاق في البرنامج لدفعة شهر يوليو.

وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على  موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن 45% من المستفيدين حصلوا على استحقاق دعم كامل ، خلال دفعة يوليو، بمتوسط دعم 927 ريال للأسرة الواحدة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1377 ] نشر منذ 1 ساعة

والبقية ليش ما اخذوا دعم كامل

[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 50 دقيقة

حساب المواطن يجب أن يراعى بمنتهى الدقة حساباتة مع المواطنين لتفادى العنصرية وخلق الفتن .. المال من أحدى مظاهر التمرد فى المجتمع .. فحذارى الأخطاء أو التقاعص أو الظلم وتفاوت العدل فى مال حساب المواطن .

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