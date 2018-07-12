حساب المواطن : 45% من المستفيدين حصلوا على استحقاق دعم كامل في يوليو

حمود العنزي(صدى):

نشرحساب المواطن إنفوجراف ، اليوم الخميس يوضح فئات الاستحقاق في البرنامج لدفعة شهر يوليو.

وقال حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إن 45% من المستفيدين حصلوا على استحقاق دعم كامل ، خلال دفعة يوليو، بمتوسط دعم 927 ريال للأسرة الواحدة.